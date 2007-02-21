Мэр Харькова настаивает на репрессиях против неугодных журналистов

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН сегодня на сессии горсовета высказал свое отношение к работе журналистов и тех публикаций в СМИ, которые, по его мнению, необъективно освещают его деятельность.

Как передает корреспондент УНИАН, М.ДОБКИН заявил, что он заинтересован в широком освещении деятельности городской власти, готов терпеть любую конструктивную критику, но не «готовый лишь к откровенной лжи, которая прикрывается свободой слова».

В то же время, выступая от имени фракции «Наша Украина», депутат Андрей РУДЕНКО требовал обеспечить аккредитацию при городском совете журналистов изданий общественного движения «Городской дозор», которую они ждут многие месяцы, а также вернуть аккредитацию собкору газеты «Коммерсант-Украина» Марии СПАЛЕК, которая на днях лишена ее за свою статью в этом издании.

19 февраля пресс-служба городского совета заявила, что лишила аккредитации М.СПАЛЕК за то, что ее издание «упорно дезинформирует жителей Украины о реформировании жилищно-коммунального хозяйства в Харькове». «Уже несколько раз в материалах издания на эту тему, - говорится в заявлении пресс-службы горсовета, - была непроверенная информация и явно тенденциозный стиль. Все эти материалы выходили из-под пера харьковского корреспондента издания Марии СПАЛЕК и ее киевского коллеги Олега ГАВРИША, которые совместными усилиями распространяли недостоверную информацию». В качестве примера распространения такой информации пресс-служба назвала статью «Сервис нашли излишне навязчивым», опубликованную в газете 19 февраля. Пресс-служба горсовета выставила требование «опровергнуть недостоверную информации и публично извиниться».

В газетной публикации, из-за которой журналистку лишили аккредитации, речь идет о том, правительственный комитет по топливно-энергетическому комплексу выступил против новой схемы расчетов за электроэнергию, газ и тепло, которую предложили власти Харькова.

В то же время М.СПАЛЕК сегодня сказала корреспонденту УНИАН, что она «оперировала фактами из официальных сообщений и готова это доказать».

В свою очередь, на веб-сайте горсовета размещено заявление пресс-службы вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, который опровергает информацию, распространенную 19 февраля изданием «Коммерсант-Украина» о том, что «в пятницу правительственный комитет выступил против новой схемы расчетов за электроэнергию, газ и тепло, предложенной харьковской властью». Пресс-служба А.КЛЮЕВА заявила, что никаких комментариев по информации, которая распространена в указанном издании, не предоставляла, заседание правительственного комитета, о котором идет речь в статье, 16 февраля не проводилось».

Сегодня на сессии горсовета М.ДОБКИН предоставил слово своему пресс-секретарю Виктории МАРЕНИЧ, которая заявила, что у нее «вызывает удивление и одновременно разочарование позиция харьковских журналистов». «Кажется, что харьковское журналистское сообщество открыто поддерживает откровенную ложь – как одну из основ сегодняшней местной журналистики», - заявила В.МАРЕНИЧ.

По ее мнению, «сегодня в харьковскую журналистику пришли люди, которые часто не имеют специального образования, а потому, наверно, и не знакомы с основами деятельности журналистов и Кодексом журналистской этики». В.МАРЕНИЧ отметила, что по поручению депутатов горсовета «пресс-служба может взять на себя организацию и проведение выездных семинаров по основам журналистской деятельности и этики, к которым привлечет ведущих журналистов Украины и России». Пресс-секретарь выразила надежду, что «это поможет харьковским журналистам отличать факт и ложь – в качестве информационного повода».

Как передает корреспондент УНИАН, 20 февраля в Харькове прошел круглый стол журналистов, где было принято заявление и выражен протест против действий городской власти в отношении журналистки М.СПАЛЕК.