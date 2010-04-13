В партии Ющенко поняли, что новая власть - не фунт изюма

Депутатская группа «Наша Украина» в Верховной Раде считает, что новая власть отдаляет Украину от Европы.

Об этом говорится в заявлении группы, переданном УНИАН пресс-службой партии “Народный Союз Наша Украина”.

В “Нашей Украине” считают, что первые шаги нового правительства и руководства государства дают основания говорить, что власть не только не решает неотложных проблем Украины, но и наоборот ухудшает ее положение.

“Под заявлениями о намерениях нормализовать экономику скрывается стремление получить доступ к недрам, приватизации предприятий, бюджету и другим материальным ресурсам. За громкими словами о наведении порядка в государстве в действительности скрывается стремление к установлению абсолютной власти, лишенной какого-либо контроля со стороны гражданского общества”, – говорится в заявлении группы “Наша Украина”.

“За небольшой промежуток времени «новой командой» уже было сделано несколько шагов в этом направлении: происходит свертывание демократических процессов, возврат к практике политической коррупции, подстраивание Конституции и законов Украины к нуждам конкретной политической силы и текущей конъюнктуры и другие вопиющие факты пренебрежения основополагающими европейскими ценностями. Ярким примером тому служат формирование так называемой коалиции депутатских фракций неконституционным способом и попытки очередного непродуманного «передергивания» Конституции в интересах определенных политических сил. Новая власть встала на путь национального забвения, сужения сферы применения языка титульной нации, возврата к практике насильственной русификации, восстановления и распространения тоталитарных мифов о национальных героях Украины”, – отмечают в “Нашей Украине”.

Также в партии заявляют, что назначение на должность министра образования “украинофоба Д.ТАБАЧНИКА стало откровенным плевком в лицо украинской нации”. “Его первыми шагами в должности стало свертывание образовательной реформы, которая была способна освободить украинское образование от коррупции и вывести его на европейский уровень”, – отмечают в “Нашей Украине”.

“После попыток отобрать звание Героя Украины у Степана Бандеры и установления памятника Сталину следующим логическим шагом этой клики может стать чествование на государственном уровне этого палача украинского народа и его приспешников, признанных украинским судом виновными в массовых репрессиях и геноциде”, – говорится в заявлении.

Также “Наша Украина” обращает внимание на усиление наступления на свободу слова, “которое заключается в возвращении к практике грубого отношения к журналистам, установлении цензуры, попытках поставить под контроль независимые СМИ и заткнуть рот свободной прессе. В частности, Киевский независимый медиа-профсоюз обращает внимание на «попытку СБУ поставить под свой контроль телеканал ТВі”, на «задержание группы журналистов во время пресс-конференции в «Украинском доме», а также на "хамство городского чиновника по отношению к журналисту телеканала СТБ».

“Как следствие, с каждым днем пребывания у власти в Украине политиков, которые осуществляют неукраинскую политику, мы оказываемся все дальше и дальше от Европы. В связи с этим, депутатская группа «Наша Украина» в Верховной Раде Украине протестует против попыток московских ставленников превратить Украину в российскую колонию. Мы призываем всех сознательных украинцев осудить политику действующего правительства, которое танцует под московскую дудку, и объединиться вокруг идей демократии, европейских ценностей и защиты национальных интересов”, – заявляют в “Нашей Украине”.