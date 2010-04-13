Обама и Янукович приняли совместное заявление

Президенты Украины и США Виктор Янукович и Барак Обама подтверждают стратегическое партнерство между двумя государствами.

Об этом говорится в их совместном заявлении, принятом после окончания встречи глав двух государств.

В документе в частности говорится, что президенты Украины и США "засвидетельствовали намерения выстраивать отношения на основе хартии о стратегическом партнерстве Украина-США и комиссии стратегического партнерства".

"Оба лидера отметили совместные интересы и ценности их стран, отображенные в хартии, а именно: демократию, экономическую свободу и благополучие, безопасность и территориальную целостность, энергетическую безопасность, сотрудничество в оборонной сфере, верховенство права и межличностные контакты", - цитирует Украинская правда.

Кроме того, во время встречи президенты обсудили вопросы, связанные с возобновлением после глобального экономического кризиса.

В частности Янукович отметил решимость преодолевать экономические вызовы, стоящие перед Украиной путем реализации программы системных реформ и возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Президент Обама поддерживает эту решимость", - подчеркивается в заявлении.

Также в документе идет речь о том, что главы двух государств отметили потенциал для расширения двусторонней торговли и инвестиций и объявили о намерениях укреплять взаимодействия по экономическим, финансовым и инвестиционным вопросам.