Эксперты: Янукович подомнет под себя вертикаль власти в Киеве

Эксперты, среди которых политологи, политтехнологи, политические обозреватели и общественные деятели, считают, что команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА будет стремиться максимально консолидировать власть в столице, пойдет на отстранение Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности главы КГГА и, скорее всего, назначит на это место киевского политика, члена Партии регионов, имеющего опыт в управлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Агентства моделирования ситуаций, таковы результаты опроса «Перспективы переформатирования системы власти в столице», проведенного АМС с 7 по 12 апреля, в котором приняли участие 19 экспертов.

Директор АМС Виталий БАЛА, комментируя результаты опроса, отметил, что «подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что позиции ЧЕРНОВЕЦКОГО в системе нынешней власти сильно ослабли». В связи с этим, подчеркнул эксперт, команда В.ЯНУКОВИЧА не намерена искать компромисс с ней, а наоборот - попытается максимально консолидировать власть в столице.

«Однако каким образом АП будет реализовывать этот сценарий - возникают вопросы. Так, перспектива законодательных изменений выглядит слишком сложной. При этом нет понимания относительно принципов кадровой политики. В частности, на экспертном уровне голоса разделились - большинство экспертов утверждают, что ЯНУКОВИЧ, скорее всего, назначит главой КГГА видного киевского «регионала», имеющего историю взаимоотношений в этой системе власти. Также значительное количество опрошенных считают, что ЯНУКОВИЧ сможет назначить на эту должность любого управленца, близкого к нему лично и даже не имеющего киевской прописки», - заявил В.БАЛА.

По его мнению, причина такой неопределенности заключается в кулуарных играх нескольких групп влияния как вокруг В.ЯНУКОВИЧА, так и вокруг Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Эксперты считают, что команда ЧЕРНОВЕЦКОГО пытается самостоятельно наладить каналы коммуникации с ЯНУКОВИЧЕМ. Именно в этом заключается сложность принятия решений по кандидатурам, а также - показательное распределение голосов экспертов по основным кандидатам на должность председателя КГГА. В частности, приблизительно в равной пропорции они расценивают шансы ГОРБАЛЯ, ГОЛУБЧЕНКО и РЫБАКА», - отметил В.БАЛА.