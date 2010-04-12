Прилипалы из БЮТ прикрываются Тимошенко, «чтобы тупо воровать»?

БЮТ может быть мощной оппозицией, если Юлия ТИМОШЕНКО выберет и обозначит «платформу своей протестной деятельности, идеологическую основу».

Об этом в интервью «Левому берегу» заявил народный депутат Украины, член фракции БЮТ, внештатный советник Президента Украины Юрий ПОЛУНЕЕВ, который, вопреки решению фракции, вошел в парламентскую коалицию.

По словам депутата, «в приватных беседах многие коллеги говорят следующее: «ощущение такое, что мы не просто наступаем на старые грабли, а строим большие, новые грабли – наступаем уже на них». Морально-психологический климат во фракции сейчас очень неблагополучный».

По его мнению, Юлия ТИМОШЕНКО «вполне могла принять меры для того, чтобы климат во фракции был лучше, чем сейчас. Не приняла».

Как сказал Ю.ПОЛУНЕЕВ, во фракции есть «прилипалы - это те, кто использует имя Ю.ТИМОШЕНКО, прикрывается фракцией для того, чтобы тупо воровать».

При этом фамилии назвать он отказался: «Фамилии не назову. Насчет воровства – тендеры, лоббистские законопроекты, земельные аферы… дальше перечислять? Эти люди – действительно прилипалы. Когда лидер заходит в зал, они, ломая ноги, бросаются ей навстречу – поскорее бы к руке прильнуть. Если ее это устраивает…».

Ю.ПОЛУНЕЕВ еще раз повторил: «Ю.ТИМОШЕНКО вполне могла принять меры для того, чтобы климат во фракции был лучше, чем сейчас. Не приняла. На самом деле, мощная оппозиция нужна стране. И БЮТ может быть хорошей оппозицией – НУ-НС на таковую явно не тянет, ЯЦЕНЮК тоже – он одиночка – но, это напрямую зависит от того, решится ли вопрос влияния на лидера БЮТ ее окружением. Тут я искренне желаю Юлии Владимировне удачи. Еще – в том, чтобы выбрать и обозначить платформу своей протестной деятельности, идеологическую основу». «Партизанская война» долго продолжаться не может», - убежден член фракции БЮТ, примкнувший к коалиции.