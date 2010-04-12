Поляки во вторник смогут попрощаться с Качинским

Гроб с телом погибшего в авиакатастрофе Президента Польши Леха Качинского будет доступен для желающих попрощаться с ним во вторник в президентской канцелярии в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр канцелярии польского Президента Яцек САСИН.

Он добавил, что сегодня должна состояться встреча представителей канцелярии Президента и правительственных чиновников, на которой будут обсуждены мероприятия по захоронению Л.Качинского и других высокопоставленных должностных лиц, погибших в авиакатастрофе под Смоленском.

"Будем пытаться конкретизировать время и место тех мероприятий", - сказал Я.САСИН.