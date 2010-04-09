Подчиненный покаялся Черновецкому: не смог удержать себя в руках

Начальник Главного управления жилищного хозяйства КГГА Владимир СТОРОЖЕНКО получил выговор и строго предупрежден о недопущении в будущем ситуаций, подобных той, что случилась с журналистом телеканала СТБ Сергеем АНДРУШКО.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации в связи с тем, что вчера во многих СМИ появилась информация о досадном инциденте, который произошел между В.СТОРОЖЕНКО и журналистом телеканала СТБ.

Комментируя ситуацию, В.СТОРОЖЕНКО рассказал, что С.АНДРУШКО встретил его на улице во время обеденного перерыва и стал расспрашивать, как киевским чиновникам будет житься под надзором представителя Кабмина. „Когда я отказался комментировать этот вопрос, оператор СТБ преградил мне путь, а журналист спросил, не боимся ли мы, что нас всех уволят. Он вел себя достаточно вызывающе, я не смог удержать себя в руках и выхватил у него микрофон, о чем сразу же пожалел. Пытался вернуть, но он не взял”, - заметил чиновник.

В КГГА заявляют, что В.СТОРОЖЕНКО является должностным лицом КУГА, и не уполномочен давать комментарии по вопросам, которые не входят в сферу его компетенции. Но вместе с тем отмечают, что государственный служащий не имеет права проявлять неуважение к любому человеку – не важно, журналист это, должностное лицо или рядовой гражданин.

Как отмечается в сообщении, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ неоднократно отмечал, что каждый работник Киевской городской государственной администрации, а особенно высокопоставленные должностные лица, должны “четко придерживаться делового и этического кодекса и всегда проявлять сдержанность и уважение к любым обращениям граждан – без разделения по профессиональным или другим признакам”.

В свою очередь, заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН в интервью УНИАН заявила, что обеспокоена таким поступком чиновника КГГА в отношении журналиста.

Она сообщила, что беседовала сегодня с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ по поводу этого конфликта, и ожидает от городского председателя строгого реагирования на недостойное поведение подчиненного.