Городской дозор настаивает на наказании мэра за ”экономическое изнасилование”

Общественное движение «Городской дозор» настаивает на проведении референдума относительно отставки Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге лидер «Городского дозора» Владислав ПРОТАС.

По его словам, ситуация, которая сложилась в Харькове после «четырехкратного повышения» тарифов на жилищно-коммунальные услуги, «является одной из самых сложных в Украине» и требует «немедленного вмешательства».

Руководитель общественного движения считает, что мэр М.ДОБКИН должен понести «политическую ответственность за свои действия», «за экономическое изнасилование харьковчан». Он призвал горожан не верить заявлениям о том, что тарифы будут снижены, подчеркнув, что «это будет мизерное снижение».

По словам В.ПРОТАСА, М.ДОБКИН привел с собой не команду профессиональных менеджеров-хозяйственников, а “компанию профессиональных мошенников, которые помогли ему запустить теневую схему ограбления людей”. По его убеждению, «произошел обман избирателей, которым М.ДОБКИН обещал не повышать тарифы».

Кроме того, считает лидер «Городского дозора», руководитель правительства также вводит в заблуждение харьковчан, утверждая, что «ситуация в Харькове находится под контролем М.ДОБКИНА».

В.ПРОТАС призвал харьковчан требовать от власти вернуть тарифы на предыдущий уровень, пока их повышение не будет экономически обоснованным, а население - социально защищенным.

Руководитель «Городского дозора» также предупредил, что ситуация в Харькове может осложниться из-за намерений власти передать в концессию частным структурам жизненно важные коммунальные предприятия города. «Концессионеры никогда не будут вкладывать средства в развитие инфраструктуры города, и через 30-50 лет Харьков получит полностью изношенные сети», - заявил В.ПРОТАС.

Он сообщил, что «Городской дозор» выйдет в среду пикетировать сессию горсовета с требованиями снижения тарифов и протестом против передачи коммунальных предприятий в концессию.

При этом В.ПРОТАС проинформировал журналистов, что «Городской дозор» готовит «официальное обращение к депутатам, прокуратуре и Президенту Украины» с предложением создать комиссию для выяснения того, «что происходит в Харькове».

Как сообщал УНИАН, завтра в Харькове под стенами мэрии планируется массовое пикетирование сессии городского совета, в котором, согласно заявкам, поступившим от разных партийных и общественных организаций, могут принять участие около 15 тысяч человек. Одно из главных требований значительной части пикетчиков – «отмена грабительских коммунальных тарифов», отмечается в сообщениях организаций-участников акции.