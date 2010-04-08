Кабмин Тимошенко нашел скрытый дефицит в несуществующем бюджете

Оппозиционное правительство критикует действующий Кабинет министров за нарушение обещаний о представлении до 11 апреля проекта госбюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства заявил заместитель лидера фракции БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

В то же время, по словам С.СОБОЛЕВА, предварительный анализ некоторых норм соответствующего проекта документа указывают на то, что он будет неприемлемым.

По словам С.СОБОЛЕВА, в проекте бюджета заложен скрытый дефицит в размере 3%.

В частности, эта цифра вытекает из средств, которые выделяются на рекапитализацию банков, – 30 млрд. грн. «Это 3% дефицита дополнительно», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Кроме того, дополнительная инфляция заложена и в статьях Госбюджета по налогу на добавленную стоимость и выделению средств на проведение Евро-2012.

«Таким образом, цифра дефицита бюджета, которая представлена нашим экспертам и составляет 5%, будет намного выше – в районе 17%», - сказал С.СОБОЛЕВ.