Сумскому губернатору дали церковный орден

Нового председателя Сумской облгосадминистрации Юрия ЧМЫРЯ наградили церковным орденом Почаевской Божьей Матери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской епархии УПЦ МП, орден 7 апреля от имени митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Украинской православной церкви ВЛАДИМИРА вручил епископ Сумской и Ахтырский, настоятель Спасо-Преображенского собора владыка ЕВЛОГИЙ. По его словам, новый губернатор давно помогает Спасо-Преображенскому кафедральному собору Сум.

«Мы рады, что наш президент назначил в Сумскую область доброго человека, специалиста, администратора, который, я уверен, несмотря на то, что ему достается тяжелое наследство, сможет поднять Сумскую область на должный уровень», - сказал после награждения владыка ЕВЛОГИЙ.