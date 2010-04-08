Андриевский: никто не сможет лишить киевлян права избирать мэра

Никто не может лишить киевлян права избирать мэра. Так глава Украинской селянской демократической партии, один из лидеров Блока Кличко в Киевраде Дмитрий Андриевский в интервью журналистам прокомментировал инициативу Министерства юстиции отказаться от прямых выборов мэра Киева.

В то же время политик подчеркнул, что законопроекта Минюста еще никто не видел, а «комментировать слухи – дело неблагодарное».

«Я положительно отношусь к разделу полномочий мэра и главы КГГА, как это предлагает правительство, но нельзя поднимать вопрос о лишении киевлян права выбирать своего мэра», - заявил Дмитрий Андриевский.

Оппозиционный политик допускает, что такой законопроект не будет принят общественностью.

«Киевляне никогда этого не допустят. Если будет нужно – будем собирать подписи, будем инициировать местный референдум по этому вопросу», - подчеркнул он.

Объясняя мотивы правительственной инициативы, Андриевский отметил, что она вызвана желанием правящей партии любым способом взять под контроль власть в Киеве, «даже самым фантастическим путем, которым является ликвидация прямых выборов мэра столицы».

Напомним, что 7 апреля Кабинет Министров Украины рассмотрел и направил на доработку проект изменений к закону «О столице – городе-герое Киеве», который предусматривает назначение главы городской администрации президентом и отказ от прямых выборов мэра.