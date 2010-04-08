Андриевский: никто не сможет лишить киевлян права избирать мэра
Говорит, люди не допустят
Никто не может лишить киевлян права избирать мэра. Так глава Украинской селянской демократической партии, один из лидеров Блока Кличко в Киевраде Дмитрий Андриевский в интервью журналистам прокомментировал инициативу Министерства юстиции отказаться от прямых выборов мэра Киева.
В то же время политик подчеркнул, что законопроекта Минюста еще никто не видел, а «комментировать слухи – дело неблагодарное».
«Я положительно отношусь к разделу полномочий мэра и главы КГГА, как это предлагает правительство, но нельзя поднимать вопрос о лишении киевлян права выбирать своего мэра», - заявил Дмитрий Андриевский.
Оппозиционный политик допускает, что такой законопроект не будет принят общественностью.
«Киевляне никогда этого не допустят. Если будет нужно – будем собирать подписи, будем инициировать местный референдум по этому вопросу», - подчеркнул он.
Объясняя мотивы правительственной инициативы, Андриевский отметил, что она вызвана желанием правящей партии любым способом взять под контроль власть в Киеве, «даже самым фантастическим путем, которым является ликвидация прямых выборов мэра столицы».
Напомним, что 7 апреля Кабинет Министров Украины рассмотрел и направил на доработку проект изменений к закону «О столице – городе-герое Киеве», который предусматривает назначение главы городской администрации президентом и отказ от прямых выборов мэра.