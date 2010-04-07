Янукович: следует эффективнее использовать функции ОБСЕ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости эффективного использования функций ОБСЕ для решения вопросов европейской безопасности.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время официального визита в Астану, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

Глава государства также заявил о поддержке казахстанской инициативы о проведении очередного саммита ОБСЕ в Казахстане, который в 2010 году председательствует в этой организации.

«Проблемы, интересы, имеющиеся у наших государств, часто совпадают. Мы считаем, что это создает объективные предпосылки для нашего сотрудничества, в том числе - и в вопросах международной политики», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова предоставить Казахстану поддержку в формировании повестки дня саммита. «Учитывая, что в 2013 году Украина будет председательствовать в ОБСЕ, это будет для нас хорошая возможность продолжить эстафету», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил мнение, что не стоит ограничивать функции ОБСЕ лишь мониторингом выборов. «ОБСЕ - это хорошая площадка для рассмотрения вопросов европейской безопасности. И мы это должны использовать», - убежден Президент Украины.