Идеальный вариант для Украины - выборы каждые 2 года?

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» настаивает на назначении местных выборов на 26 сентября 2010 года, как предлагает народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Оксана БИЛОЗИР в проекте постановления № 6068.

Об этом в комментарии УНИАН заявил лидер «Форума спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ в связи с принятием Верховной Радой Украины 1 апреля в первом чтении изменений в Конституцию относительно увеличения срока полномочий сельских, поселковых, городских председателей с 4 до 5 лет.

По его словам, до сентября можно спокойно внести изменения в закон «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» в плане проведения их по открытым спискам, а также провести парламентские слушания по этому вопросу. При этом назначение местных выборов на 27 марта 2011 года, как это предлагается парламентом, является недопустимым, потому что нарушает конституционное право граждан избирать, говорит лидер «Форума спасения Киева».

Общественный деятель называет «политическим шулерством» предложение депутатов внести изменения в Конституцию с целью увеличения срока полномочий сельских, поселковых и городских председателей с 4 до 5 лет и таким образом уравнивания их каденции с депутатами местных советов.

«Я не помню, чтобы граждане обращались в парламент с просьбой дать возможность им – депутатам, председателям – поворовать ещё год. В основном, люди сталкиваются с произволом местных властей. А увеличение срока их полномочий – это продление ежедневного издевательства над простыми гражданами. Что они делают, так это дерибанят землю, захватывают коммунальное имущество, разворовывают бюджет. Как вампиры, высасывают из регионов ресурсы и следуют в Киев, где продолжают делать то же. По моему мнению, для них даже четыре года полномочий – это много», – отмечает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он утверждает, что, упразднив местные выборы, запланированные на 30 мая текущего года, ВР взяла на себя ответственность за беспорядок, который творится на местах. Лидер ФСК расценивает это как взятку деятелям местного самоуправления.

«Вместо того, чтобы дать людям выборы, депутаты их отменяют и принимают решение направить в Конституционный Суд законопроект, который уравнивает полномочия мэров с депутатами местных советов. Вне сомнения, нужно, чтобы их полномочия были одинаковы, но разве избиратели просили, чтобы это стало пять лет?», – замечает общественный деятель.

В 2004 году, чтобы продлить своё пребывание в парламентских креслах, народные депутаты вместе с полезными изменениями Конституции, связанными с ограничением полномочий Президента, под шумок увеличили срок своих собственных полномочий и полномочий депутатов местных советов до 5 лет. При этом у народа об этом не спросили, напоминает лидер гражданского движения.

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, «Форум спасения Киева» считает необходимым восстановить предыдущую конституционную норму 1996 года, согласно которой сроки полномочий депутатов всех уровней и сельских, поселковых, городских председателей составляли 4 года.

По мнению общественного активиста, изменения в Конституцию необходимы – но в сторону уменьшения сроков пребывания политиков у власти.

«Выборы в стране должны проходить часто. Идеальный вариант – раз в два года в каждом органе власти. Таким образом, через три-четыре созыва смогут прийти «свежие» люди, которые наведут порядок и не будут одержимы алчностью. Ведь если часто менять власть, она не будет успевать укорениться и обрасти коррупционными связями. В этом плане также необходимо усилить уголовную ответственность за коррупцию и голосование за незаконные решения. Потому что, если бы знали, что это опасно, то не лезли бы в депутаты», – убеждён лидер «Форума спасения Киева».

При этом В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ сообщил, что «Форум спасения Киева» совместно с союзниками готовит обращение к лидеру объединённой демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и председателю парламентской фракции БЮТ Ивану КИРИЛЕНКО с просьбой скоординировать действия с общественными организациями, которые протестуют против отмены местных выборов.

«В этой ситуации БЮТ фактически подыграл Партии регионов, и мы хотим посмотреть, как отреагирует оппозиция», – заметил лидер «Форума спасения Киева».

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 16 февраля 2010 года отменила проведение очередных местных выборов, назначенных на 30 мая 2010 года.

Вместо этого парламент 1 апреля направил на заключение Конституционного Суда Украины законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей)» под регистрационным № 4177. За этот законопроект проголосовали 401 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Этим законопроектом предлагается унифицировать сроки полномочий представительского органа Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей и внести изменения в ч. 1 ст. 136 и ч.ч. 1 и 2 ст. 141 Конституции Украины относительно установления пятилетнего срока полномочий депутатов АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, избранных на очередных выборах.

Законопроектом также предлагается назначить выборы в органы местного самоуправления на 27 марта 2011 года. В связи с этим Верховная Рада просит Конституционный Суд предоставить своё заключение относительно этого законопроекта до 15 июня 2010 года.

1 апреля Верховная Рада также приняла постановление о проведении 12 мая 2010 года в сессионном зале Верховной Рады парламентских слушаний «Реформирования законодательства о местных выборах в интересах территориальных общин».

Верховная Рада Украины четвертого созыва 8 декабря 2004 года приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины», которым, в частности, была изменена часть первая статьи 141 Основного Закона и установлено, что депутаты сельского, поселкового, городского, районного, областного совета избираются на пять лет. При этом оставалась неизменной часть вторая статьи 141 Конституции Украины, которой установлено, что сельские, поселковые и городские председатели избираются территориальными общинами на четыре года.