Патриарх Кирилл летом посетит украинские города
22:48, 04 апреля 2010Политика
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"Это пастырский визит"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил в воскресенье в интервью телеканалу "Интер", что этим летом посетит украинские города Киев, Одессу и Днепропетровск.
"Меня пригласили три епархии. С радостью откликаюсь на эти просьбы", - сказал патриарх.
При этом он отметил, что "это пастырский визит".
Кирилл уже один раз посещал Украину: с 27 июля по 5 августа прошлого года и посетил Киев, Донецк, Крым, Ровно.
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