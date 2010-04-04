Янукович попросил у Господа силы, чтобы «поднять нашу страну из руин»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Пасхой.

“Со светлым праздником Воскресенья Господнего поздравляю всех людей нашей родной земли. Поздравляю также тех наших соотечественников, которых судьба разбросала по миру в поисках лучшей жизни”, - говорится в поздравлении, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

“Пусть великий день Воскресенья придаст нам силы на непростом пути к справедливости, согласию, благополучию всех людей в нашем государстве. Пусть Господь дает нам силу поднять нашу страну из руин, чтобы каждому человеку и каждой семье стало легче жить”, - пожелал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент призвал украинцев помолиться вместе, чтобы Господь “помог нам быть достойными, быть честными и быть преданными идеалам правды и добра”.

“Поздравляю всех нас с большой радостью, большой надеждой, которые несет на землю Воскресенье Господнее. Христос Воскресе!”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.