Литвин видит своим первым заместителем Адама Мартынюка
"Нет времени учить нового человека"
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН видит на должности своего первого заместителя коммуниста Адама МАРТЫНЮКА, который имеет опыт руководства парламентом.
Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу "Рада".
В. ЛИТВИН заявил, что он - противник того, чтобы должности в президиуме делились согласно с квотным представительством. В то же время, по его мнению, первым вице-спикером должен быть человек, который не только досконально знает парламентскую процедуру, но и человек, имеющий опыт применения процедур, обеспечивающих организацию работы ВР. Этим критериям, по убеждению председателя ВР, отвечает А.МАРТЫНЮК.
В. ЛИТВИН отметил, что у парламента нет времени, чтобы учить нового человека всем обязанностям первого вице-спикера. "Это довольно непростая работа, и часто возникает желание покричать, наорать... продемонстрировать, что ты можешь "поставить на место". Ты обязан слушать и находить то рациональное зерно, которое нужно учесть", - сказал В. ЛИТВИН.
Как известно, должность первого вице-спикера освободилась 11 марта с.г., когда Верховная Рада назначила "регионала" Александра ЛАВРИНОВИЧА, который занимал этот пост, министром юстиции.
А.МАРТЫНЮК уже был первым заместителем председателя парламента в ВР III, IV и V созывов.