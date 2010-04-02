Одесской милиции новый начальник обещает кадровые чистки

В милиции Одесской области произойдут кадровые изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил новый начальник Главного управления МВД Украины Михаил ЯЦКОВ, комментируя возбуждение прокуратурой уголовных дел против первого заместителя начальника Одесского городского управления милиции и первого заместителя начальника Киевского райотдела милиции Одессы. Обоих накануне задержали за получение взятки в размере 400 тыс. грн. работники областного управления СБУ совместно с представителями Генеральной прокуратуры Украины.

«Эти деньги, по данным следствия, задержанные требовали и получили за закрытие уголовного дела, возбужденного по факту экономического преступления», - уточнил М.ЯЦКОВ.

По его словам, «некоторых сотрудников правоохранительных органов придется уволить» после коррупционного скандала.

«Основными критериями, в соответствии с которыми пройдет чистка кадров милиции, - это порядочность и профессионализм», - отметил полковник милиции.

Уже отстранены от исполнения обязанностей начальник городского управления милиции Эдуард ДОБРЫНИН, его первый заместитель и начальник Киевского райотдела милиции. В целом, за последнюю неделю со службы в милиции уволены 12 работников, отметил М.ЯЦКОВ.

По его словам, сейчас решается вопрос, кто будет назначен на должность начальника Одесского городского управления милиции, которую до сих пор занимал полковник Э.ДОБРЫНИН, находящийся сейчас на больничном.

«По каждому заявлению граждан о взяточничестве и даже по публикациям в СМИ будем проводить соответствующие расследования, - подытожил М.ЯЦКОВ. - Поэтому вскоре количество отстраненных и уволенных с должностей работников милиции может значительно возрасти».

Как сообщал УНИАН, 1 апреля работники Генеральной прокуратуры Украины и СБУ задержали заместителя начальника Одесского городского управления внутренних дел и первого заместителя Киевского райотдела милиции Одессы, которые требовали и получили 400 тыс. грн. взятки.