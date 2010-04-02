Фельдман призывает ВР защитить интересы заемщиков

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН намерен обратиться к руководителям парламентских фракций с просьбой о защите интересов заемщиков банков перед банковским лобби и о поддержке соответствующего законопроекта при его рассмотрении в парламенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, законопроект №4382 «О внесении дополнений в Закон «О банках и банковской деятельности», который предполагает предоставление заемщикам право требовать от банков в судах пересмотра условий кредитных договоров, был внесен на рассмотрение парламента депутатами от БЮТ А.ФЕЛЬДМАНОМ и Олегом ГЕЙМАНОМ 16 апреля 2009 года. Однако, после регистрации в парламенте Ассоциация украинских банков (АУБ) призвала Верховную Раду его отклонить.

Также в сообщении со ссылкой на АУБ говорится, что парламентский Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал ВР отклонить данный законопроект, т.к. его авторы проблему неплатежеспособности заемщиков предлагают решать путем внесения изменений в кредитные договора, и, по мнению президента АУБ Александра СУГОНЯКО, принятие законопроекта в такой редакции привело бы к тому, что заемщик выдвигал бы заведомо невыполнимые условия реструктуризации кредитов, чтобы в дальнейшем судиться с банком и уклоняться от погашения кредита.

Однако автор законопроекта А.ФЕЛЬДМАН заявил, что позиция банковского лобби для него не стала неожиданностью, т.к. законопроект направлен на защиту интересов заемщиков, а не банковского капитала.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, «АУБ, отстаивая корпоративные интересы, сгустила краски в оценках этого законопроекта до такой степени, что может сложиться впечатление, будто бы банки занимаются «бесплатной раздачей денег», а заемщики пытаются на этом еще и злоупотреблять». На самом же деле, подчеркнул депутат, малый и средний бизнес, зажатый банками в жесткие тиски, хочет только одного – чтобы банки не отбирали собственность у заемщиков, а вместе с ними искали пути решения проблемных финансовых ситуаций.