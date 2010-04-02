Бродский уже затягивает пояса

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ планирует сократить штат комитета на 21%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

В комитете также отметили, что пока не владеют информацией о том, был ли подписан соответствующий приказ.

Кроме того, М.БРОДСКИЙ отказался от средств, предусмотренных в текущем году на финансирование Украинского фонда поддержки предпринимательства (УФПП).

Как прокомментировали в пресс-службе комитета, М.БРОДСКИЙ обосновывает такое решение тем, что фонд предоставляет кредитование для бизнеса, и, таким образом, должен сам себя обеспечивать.

В УФПП УНИАН подтвердили информацию о сокращении финансирования. Там отметили, что в проекте Госбюджета-2010 было заложено около 200 млн. грн. на его финансирование в этом году. Кроме того, в фонде сообщили о рассмотрении вопроса о возможной его ликвидации, а также о возможном сокращении всех региональных представительств Госкомпредпринимательства.