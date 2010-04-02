Тимошенко «размазала» Ставицкого

В команде лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО считают, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ готовит механизмы для дальнейшей незаконной приватизации объектов государственной собственности через соответствующие кадровые назначения.

Об этом говорится в статье "Нетайный союз меча и орала", опубликованной на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Правительство Н.АЗАРОВА восстановило 38-летнего Эдуарда СТАВИЦКОГО в должности председателя правления Национальной акционерной компании "Надра Украины". На первый взгляд, правительство якобы продемонстрировало законопослушность: решение о восстановлении известного "комбинатора" принято на основании судебного решения, вынесенного по результатам рассмотрения иска Эдуарда СТАВИЦКОГО о незаконности его увольненияправительством Ю.ТИМОШЕНКО. Но это лишь на первый взгляд", - говорится в статье.

На сайте напоминают, что правительство нынешнего лидера оппозиции также было вынуждено по требованию суда восстановить Э.СТАВИЦКОГО в должности руководителя этой компании, но ненадолго - он в тот же день был уволен. "И такой была реакция правительства Ю.ТИМОШЕНКО на коррупционное решение суда", - отмечается в статье.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, "СТАВИЦКИЙ – это марионетка хорошо организованной, полностью обеспеченной группы, которая таким нечестным способом продолжает думать, что она может забирать у государства собственность".

"Проблема не в СТАВИЦКОМ, а проблема в том, кто является его хозяином, кто за ним стоит и кто направляет его действия, кто обеспечивает нечестные решения в судах и силовых структурах в интересах таких ставицких", - считает лидер оппозиции.

В статье напоминается, что именно во времена руководства Э.СТАВИЦКИМ компанией "Надра Украины" будущий Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уже через три месяца своего премьерства в 2006 году успел стать владельцем исторической правительственной резиденции "Межигорье", а ближайшее его окружение – получить 19 лицензий на добычу нефти и газа. "Кстати, и два здания Национальной акционерной компании "Надра Украины", расположенного в центре Киева (по ул. Владимирской, 34 и Золотоворотском переулке, 9) общей площадью около 5 тысяч гектаров, также уже были подготовлены для дальнейшей "персональной прихватизации" через якобы кипрскую компанию", - отмечается в статье.

"К сожалению, общество оставило это незамеченным и помогло "бедному" обладателю правительственного "Межигорья" и 140 гектаров земли переселиться в президентскую резиденцию. А вдруг и из дома на Банковой В.ЯНУКОВИЧ впоследствии не захочет съехать? Хотя, в конечном итоге, с помощью своего соратника Василия ДЖАРТЫ, который сейчас хозяйничает в Крыму, и Э.СТАВИЦКОГО можно подумать и о другом имуществе. Следовательно, широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом нового, но не советского, как говорил литературный Великий комбинатор, а президентского села", - резюмируется в материале.

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2009 года тогдашний премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО созвала внеочередное заседание правительства в связи с захватом Э.СТАВИЦКИМ здания НАК "Надра Украины". На том же заседании Кабинет министров восстановил и сразу же освободил Э.СТАВИЦКОГО от должности председателя правления НАК "Надра Украины".

Кроме того, правительство на внеочередном заседании 20 августа 2009 года приняло решение о возвращении правительственной резиденции "Межигорье" в государственную собственность, а также о передаче всех незаконно выданных Э.СТАВИЦКИМ лицензий на добычу нефти и газа НАК "Нафтогаз Украины".

Правительство обратилось к Генеральной прокуратуре с просьбой возбудить уголовное дело по фактам незаконной приватизации "Межигорья", но Генпрокуратура заявила о законности этой сделки.

Сейчас Президент В.ЯНУКОВИЧ продолжает жить в "Межигорье".