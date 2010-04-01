Восток и Юг страны поддерживают отмену местных выборов (опрос)

Мнения украинцев относительно отмены местных выборов разделились: 40,8% не поддерживают то, что Верховная Рада отменила выборы в местные органы власти, которые планировалось провести 30 мая 2010 года, 38,4% – поддерживают отмену выборов, а 20,8% не смогли определиться.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного „Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики 18–24 марта 2010 года.

Согласно результатам опроса, в Восточном и Южном регионах относительное большинство населения поддерживает отмену выборов в местные органы власти – соответственно, 54,6% и 44,8%. И, наоборот, в Западном и Центральном регионах большее количество граждан не поддерживает отмену выборов в местные органы власти – соответственно, 54,4% и 49,2%.

* * * По месту жительства опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. Статистическая погрешность выборки не превышает ±2,9%.