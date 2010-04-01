Янукович: мы преданы делу независимой Украины в процветающей Европе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречу с бывшим Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ и бывшим заместителем Госсекретаря США Строубом ТЕЛБОТТОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча состоялась в Администрации Президента.

В ходе беседы В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «мы преданы делу развития сильной, независимой Украины в составе процветающей Европы. Этот путь непростой, но мы его избрали много лет назад и идем им».

Как сообщал УНИАН, Х.СОЛАНА и С.ТЕЛБОТТ прибыли в Украину 31 марта по приглашению Фонда Виктора Пинчука для участия в публичной дискуссии, которую проводят «Ялтинская европейская стратегия» (YES) и Фонд Виктора Пинчука.