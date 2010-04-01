Литвин хочет хотя бы слабого консенсуса к юбилею

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает власть и общество к диалогу во имя обеспечения единства нации и нового жизненного прорыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом говорится в статье В.ЛИТВИНА «Жизни после выборов», опубликованной в газете «Голос Украины».

В.ЛИТВИН призвал к необходимости решать, а не замалчивать или подавлять конфликты, которые, по его словам, неминуемы, но «должны быть источником преобразований и роста».

Председатель Верховной Рады подверг критике «гибкую мораль, а, по сути, - ее отсутствие» у некоторых представителей украинского политикума, отметив, что этот фактор в совокупности с политизацией всех сфер жизнедеятельности государства осложняет реализацию ключевой задачи - обеспечения согласия и внутреннего мира в стране через преодоление «внутренней сумятицы и внешних разочарований нами».

В.ЛИТВИН призвал к политической стабильности, которая, по его словам, не должна противоречить основополагающим критериям демократии и достигаться за счет ограничения прав и свобод. Он отметил, что без политической стабильности «нереально укрепить расшатанную безответственными действиями власть, наладить нормальную жизнь». Гражданский мир и единство в стране на основе Конституции, осознание фундаментальных европейских ценностей, отметил он, нужны, чтобы «создать собственный национальный проект».

В этом контексте председатель ВР призвал «всех, кто претендует на роль национальных лидеров, и парламент к конструктивному диалогу», который, по его словам, не «просто своевременен, но и давно назрел с обеих сторон: как со стороны политиков, так и со стороны общества». Проведение такого политического диалога в этом году, убежден В.ЛИТВИН, «позволило бы вынести стратегические уроки из двух первых десятилетий независимости, достичь к юбилейному 2011 году определенного «рамочного» консенсуса между политическими игроками и общественностью (например, в лице неправительственных организаций), добиться хотя бы слабого согласия по государственным приоритетам развития на следующее десятилетие».

Он также отметил, что, как власть, так и оппозиция, должны осознать общую ответственность за ситуацию в государстве.

По мнению В.ЛИТВИНА, поскольку сегодня мир «находится в транзитном состоянии», для Украины открывается благоприятная возможность «встраивания в мировые и европейские процессы, в том числе в общие большие проекты в экономической, энергетической, транспортной, инфраструктурных сферах, в вопросах образования, медицины, безопасности». Определяюще важно при этом, отметил он, быть солидными партнерами, знать себе цену как большой европейской страны с огромным потенциалом.

Касаясь вопроса осуществления реформ, В.ЛИТВИН предостерег от «установившейся практики действий наскоком», отметив важность «отказаться от ритуальной практики провозглашения сегодняшних преобразований при каждом изменении власти». К реформам, по его мнению, нужно «серьезно подготовиться, удерживая и выравнивая ситуацию в стране».