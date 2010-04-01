Клюев торгуется за газ так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы?

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ убежден, что в результате украинско-российских переговоров по изменению условий контракта о поставках российского газа в Украину будут достигнуты положительные результаты.

Об этом он заявил журналистам после переговоров с первым заместителем главы правительства Российской Федерации Игорем ШУВАЛОВЫМ, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера Украины.

«Мы начали обсуждать эти вопросы, и я думаю, что мы договоримся о приемлемых ценах, как для Украины, так и для России», - отметил А.КЛЮЕВ.

В свою очередь, И.ШУВАЛОВ сообщил, что вопрос цены на российский газ для Украины сейчас обсуждается специалистами. «На этот момент переговоры носят рабочий характер», - сообщил он.