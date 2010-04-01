В милиции говорят, что Стретович к ним обращался

Народный депутат Украины Владимир СТРЕТОВИЧ обратился в милицию с заявлением о совершении преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Константин СТОГНИЙ, не уточнив при этом, по какому именно поводу написано это заявление.

«Обращение есть СТРЕТОВИЧА, а по какому поводу, это следователи просили не комментировать. Он обратился в Киевский главк милиции», - сказал К.СТОГНИЙ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на информированный источник, из сейфа В.СТРЕТОВИЧА в Верховной Раде похищено 400 тыс. долларов.