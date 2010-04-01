Еще один нунсовец перебежал в коалицию
10:14, 01 апреля 2010Политика
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Количество доросло до 240
Народный депутат Украины Александр БОБЫЛЁВ (фракция НУ-НС) вошел в состав коалиции «Стабильность и реформы».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
Таким образом, на сегодняшний день в составе коалиции 240 народных депутатов.
А.БОБЫЛЁВ прошел в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона" (под номером 81).
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