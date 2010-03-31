Теракты в московском метро прибавят очков Путину?

Теракты в московском метро начали в России президентскую кампанию 2012 года.

Такое мнение выразил директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ в комментарии Интернет-изданию «Гарт».

По мнению эксперта, тема безопасности, очевидно, будет основной на выборах президента России в 2012 году. «Соответственно и шансы на то, что Владимир ПУТИН будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента, могут увеличиться. Это не значит, что теракты были кем-то придуманы и реализованы (из действующей российской власти), но объективно ситуация сегодня складывается в пользу силового блока российской власти. А соответственно и в пользу Владимира ПУТИНА, который ассоциируется именно с силовым блоком, в отличие от МЕДВЕДЕВА, который ассоциируется с либеральным блоком», - подчеркнул В.КАРАСЁВ.

Политолог прогнозирует, что эти теракты сведут на нет акции протеста, которые развернулись в России и могли стать более масштабными.

«Если говорить в краткосрочных измерениях, так эти теракты могут не только привести к дальнейшему «закручиванию гаек». Они могут нейтрализовать акции протеста против политики российского правительства и лично ПУТИНА, которые начали разворачиваться по всей России от Калининграда до Сахалина. Эти акции не были очень массовыми, но тенденция шла в направлении массовости и распространения лозунга «Путин должен уйти». Теперь же, по реанимированной теме безопасности, и массовые протесты, и такие лозунги могут отойти на маргинес политической повестки дня России», - отметил В.КАРАСЁВ.