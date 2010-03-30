Ежель: у минобороны накопилось долгов на 700 миллионов
Янукович велел стабилизироваться
Министерство обороны Украины на сегодняшний день имеет около 700 млн. грн. задолженности по различным расходам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ сегодня на брифинге в Кабинете министров.
По его убеждению, учитывая реальную сложную финансово-экономическую ситуацию в государстве, сегодня не целесообразно планировать и ставить “какие-то грандиозные задачи перед Вооруженными силами Украины”.
По мнению М.ЕЖЕЛЯ, нужно определить главные направления стабилизации и дальнейшего развития ВСУ, а также отдать долги – около 700 млн. грн., - которые накопились со стороны Минобороны во многих сферах, в частности, по созданию новых образцов вооружения и военной техники, уплате за коммунальные услуги, энергоснабжение и другие.
“Я получил четкие указания Президента Украины – Верховного главнокомандующего: 2010 год – это год стабилизации”, - сказал министр обороны.
Вместе с этим М.ЕЖЕЛЬ отметил, что военное ведомство получило от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА задание отработать предложения к следующей 5-летней программе развития Вооруженных сил Украины, начиная с 2011 года, также сделать Оборонный обзор до 2025 года. “Чтобы уже сегодня увидеть очертания наших Вооруженных сил в 2025 году”, - пояснил М.ЕЖЕЛЬ.
Как сообщал УНИАН, на данном этапе отработки проекта государственного бюджета-2010 на расходы Минобороны запланировано около 13 млрд. грн.
«Это будет на уровне, который может позволить себе государство», - отметил министр обороны.