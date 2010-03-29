Коммунисты хотят знать, почему дорожает бензин

Фракция Коммунистической партии Украины требует рассмотреть в Верховной Раде вопрос о причинах повышения в Украине цен на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня под время заседании Согласительного совета заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

«Мы должны знать, на каких основаниях произошел этот рост», - сказал он.

По словам П.СИМОНЕНКО, вопросом повышения цен на нефтепродукты занимается Антимонопольный комитет, однако парламент также должен разобраться в этом вопросе.

«Мы должны знать, как у нас защищаются интересы собственных производителей. Верховная Рада не должна быть вне этого процесса», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 19 по 26 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты повысились на 4,2-5,5% (в среднем на 4,9%).