Жители немецкого города выступили в защиту мечети

Около пяти тысяч жителей западногерманского города Дуйсбург приняли в воскресенье, 28 марта, участие в демонстрации протеста против антиисламской пропаганды правых партий и в защиту местной мечети, сообщает Deutsche Welle. По призыву профсоюзов, который поддержали политические партии и многие общественные организации, участники акции собрались перед зданием крупнейшего в ФРГ мусульманского храма, чтобы помешать предвыборному митингу правопопулистского движения Pro NRW и неонацистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ).

Перед предстоящими в начале мая в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия выборами в ландтаг правые радикалы намеревались провести перед мечетью Дуйсбурга массовую демонстрацию. Однако местные жители не поддержали это мероприятие и на предвыборный митинг правых, по данным агентства AFP, пришли менее 350 человек. Зато тысячи жителей города встали на защиту мечети.

В митинге солидарности с согражданами мусульманский веры приняли участие председатель социал-демократической партии (СДПГ) Зигмар Габриэль и обер-бургомистр Дуйсбурга, христианский демократ Адольф Зауэрланд.

Мусульмане поблагодарили сограждан за мужество. Центральный совет мусульман в Германии заявил, что организованная жителями Дуйсбурга акция "внушает надежду" и является однозначным доказательством активной гражданской позиции в противостоянии правому экстремизму. "Мы испытываем чувство благодарности", - заявил агентству dpa генеральный секретарь центрального совета мусульман Айман Мацык (Aiman Mazyek).