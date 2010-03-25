Партия "Батькивщина" усилит сотрудничество с ЕНП

Партия “Батькивщина” усилит сотрудничество с Европейской народной партией (ЕНП).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя партии Григорий НЕМЫРЯ после завершения саммита ЕНП.

“Мы договорились об усиленной интеграции “Батькивщины” в структуры ЕНП, политическую Ассамблею, разносторонние рабочие группы. Особенно это касается нового поколения, новых лиц в “Батькивщине” и более четкой специализации по направлениям”, - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что в ЕНП работает несколько рабочих групп по разным направлениям, которые возглавляют действующие известные политики. Так, например, группу по вопросам внешней политики возглавляют министр иностранных дел Италии Франко ФРАТТИНИ и депутат Европарламента Эльмар БРОК. Кроме того, работают отдельные рабочие группы по вопросам региональной политики, сельского хозяйства, финансовых дел.

Г.НЕМЫРЯ также сообщил, что в конце апреля делегация “Батькивщины” посетит штаб-квартиру ЕНП, где проведет встречи с руководством партии, а представители ЕНП будут присутствовать на съезде “Батькивщины” в апреле.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, сегодня на саммите ЕНП президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС и другие участники саммита выразили поддержку Юлии ТИМОШЕНКО как лидеру оппозиции и подчеркнули свою солидарность с ее проевропейским курсом.

Как сообщал УНИАН, “Батькивщина” имеет статус наблюдателя в ЕНП. В целом ЕНП объединяет более 70 партий из почти 40 европейских стран.