Праздник по случаю признания «Эпицентра К» самым большим гипермаркетом в мире

27 и 28 марта 2010 года в “Эпицентре” на Берковецкой, 6-В в Киеве состоится грандиозный звездный праздник по случаю награждения гипермаркета «Эпицентр К» в номинации «наибольший строительно-хозяйственный гипермаркет формата DIY в мире».

Новое достижение Украины подтвердили представители национального проекта «Книга рекордов Украины», аккредитованного партнера Книги рекордов Гиннеса. Они зафиксировали самую большую торговую площадь гипермаркета «Эпицентр», которая составляет 56 тыс. кв. м и рекордно короткие сроки строительства – всего 6 месяцев! Как отмечают в самой компании «Эпицентр К», рекордным является и ассортимент товаров – 200 тыс. наименований!

На протяжении двух дней посетителей ожидают мастер-классы и конкурсы от звезд, розыгрыш 200 тыс. грн., тысячи подарков, а вечером - гала-концерты, в которых примут участие Влад ЯМА, Александр ПЕДАН, Пара Нормальных, группы “Авиатор”, “Друга ріка”, “Тартак” и много других!