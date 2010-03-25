Азаров улетел к Путину

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл в Москву с однодневным рабочим визитом для проведения переговоров с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, планируется встреча Н.АЗАРОВА с руководством компании «Газпром».

В ходе поездки Н.АЗАРОВА сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и генеральный директор Национального космического агентства Юрий АЛЕКСЕЕВ.

По информации пресс-службы правительства РФ, на переговорах планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе в энергетике, включая газовую проблематику. Будут рассмотрены перспективы дальнейшего продвижения российско-украинской производственной кооперации, в первую очередь, в высокотехнологичных областях - авиастроении, освоении космоса, ядерной энергетике.

Ожидается, что премьер-министры обсудят поставки российского газа в Украину и его транзит в страны Европы.