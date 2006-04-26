Литвин завтра примет участие в заседании Госдумы России

100 лет назад русский царь поделился абсолютной властью

Завтра председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН примет участие в торжественном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, посвященном 100-летию основания Государственной Думы в России (г. Санкт-Петербург). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

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