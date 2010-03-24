В ЕЦ думают, что Табачник набивает себе цену

Заместитель председателя партии «Единый Центр», народный депутат Леся ОРОБЕЦ считает, что Министерство образования и науки хочет «переадресовать» коррупцию из приемной комиссии в школу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Подпитывая миф о «больших деньгах» для сопротивления против него, господин ТАБАЧНИК, очевидно, набивает себе цену. Хотя в действительности проблема не в нем лично. И даже не в его одиозности. Проблема - в намерениях, способных похоронить самые ценные достижения образовательной реформы», - заявила Л.ОРОБЕЦ, комментируя планы по внесению изменений в правила вступительной кампании 2010 года, анонсированные новым министром образования и науки Дмитрием ТАБАЧНИКОМ.

По словам политика, благодаря совместным усилиям общественности удалось «отговорить» министра от идеи дополнения внешнего независимого оценивания вступительными экзаменами в вузы. «Однако не меньшую коррупционную угрозу сегодня представляет другое намерение ТАБАЧНИКА: приравнять 1 балл школьного аттестата к 16 баллам по сертификатам ВНО. Такие нововведения неминуемо реанимируют коррупцию при вступлении, изменив ее прописку - из приемной комиссии в директорский кабинет. А при случае дискредитируют ВНО как независимый механизм вступления в высшие учебные заведения, что гарантирует гражданам равный доступ к высшему образованию», - подчеркнула Л.ОРОБЕЦ.

По ее словам, не делает чести министру и то, что он не гнушается откровенными попытками приписать себе чужие достижения, к которым не имеет никакого отношения. «Очевидно, легче всего новому министру будет с 25% квотированием льготников при вступлении. Ведь обещанное им квотирование, благодаря нашим усилиям, уже введено. Это решение вступило в силу еще 21 декабря 2009 (приказ МОН №1158 «Об утверждении Изменений в Условия приема в высшие учебные заведения Украины»), - напомнила политик.

Согласно оценке народного депутата, воинственность Д.ТАБАЧНИКА в отношении к кампании в защиту ВНО провоцирует министра к проигрышу там, где он должен был бы искать союзников. «Образованию не нужна война. Так же, как и сотням тысяч абитуриентов и их родителям не нужны «пожарные изменения» в правилах вступительной кампании за два месяца до ее начала. Если же министр будет уважать права граждан и требования действующего законодательства, экспертная среда его поддержит, от чего в итоге выиграет не только правительство, но и страна в целом», - отметила Л.ОРОБЕЦ.