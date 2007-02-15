Третьяков ничего другого от Ахметова не ожидал

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ считает последние заявления народного депутата от Партии регионов Рината АХМЕТОВА реакцией на объединительный процесс в помаранчевом лагере.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом он сказал, комментируя сегодняшние заявления Р.АХМЕТОВА о том, что он отлично воспринимает объединение Партии регионов и БЮТ.

"У Партии регионов и БЮТ вряд ли могут быть общие ценности", - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

Он уверен, что "такие заявления - реакция на объединительный процесс в помаранчевом лагере”. По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, “после того как БЮТ и “Наша Украина” подписали заявление о совместной оппозиционной деятельности и начали создавать общие объединения в регионах, то есть начался объединительный процесс и на центральном, и на региональном уровне, Партия регионов прибегла к провокационным заявлениям".

А.ТРЕТЬЯКОВ также отметил, что никакой другой реакции Партии регионов на объединение помаранчевых он и не ожидал.

Как сообщалось, сегодня Р.АХМЕТОВ, находясь в Донецке, заявил, что отлично воспринимает объединение Партии регионов с БЮТ и считает, что это выведет страну на качественно новый уровень. «Когда две силы объединяются ради ценностей, которые выведут страну на качественно новый уровень, я это воспринимают отлично», - сказал Р.АХМЕТОВ.