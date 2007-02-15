Ахметов утверждает, что Партия регионов и БЮТ ”просто объединились”

Народный депутат, член депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Ринат АХМЕТОВ заявил, что он отлично воспринимает объединение Партии регионов с БЮТ и считает, что это выведет страну на качественно новый уровень.

Об этом Р.АХМЕТОВ сказал в Донецке, отвечая на вопросы журналистов, сообщает официальный информационный сервер Партии регионов.

«Когда две силы объединяются ради ценностей, которые выведут страну на качественно новый уровень, я это воспринимают отлично», - сказал Р.АХМЕТОВ.

В то же время он отрицает возможность присоединения БЮТ к Антикризисной коалиции и формирования единого избирательного списка БЮТ и Партии регионов. «БЮТ не может к нам присоединиться. Мы просто объединились. Единого списка, конечно, не может быть», - сказал он.

Депутат также отрицает возможность переизбрания Виктора ЯНУКОВИЧА на ближайшем съезде Партии регионов и считает заявление о смене лидера регионалов глупостями. «Мне неудобно, что все время приходится комментировать глупости. Лидер Партии регионов – Виктор ЯНУКОВИЧ. Мне кажется, что он достаточно успешен, и его правительство добилось экономического роста», - отметил Р.АХМЕТОВ.

Напомним, 8 февраля т.г. на пресс-конференции руководитель фракции Партии регионов в парламенте Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что Партия регионов не планирует менять лидера.