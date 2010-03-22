МВФ подталкивает Януковича к непопулярным мерам

Сегодня в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации в экономической сфере, и поэтому внимание страны должно быть сосредоточено уже не на борьбе с кризисом, а на обеспечении стабильного экономического развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на первом заседании Комитета по экономическим реформам, возглавляемого Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Макс АЛЬЕР.

«В Украине наблюдаются первые признаки экономического возрождения, и это происходит после успешной стабилизации экономической ситуации, которая произошла благодаря сотрудничеству с международными экономическими институтами. И мы считаем, что сейчас пришло время перевернуть страничку и сфокусировать политику не на борьбе с кризисом, а на обеспечении стабильного экономического роста», - сказал М.АЛЬЕР.

Он подчеркнул, что сегодня Украина уже должна отойти от макроэкономической политики, направленной на решение фискальных проблем.

М.АЛЬЕР отметил, что необходимо принять меры для большей структуризации экономики, обеспечить как можно более быстрый рост производства.

«Как показывает мировой опыт, это единственный путь для роста экономического благосостояния населения», - сказал представитель МВФ.

При этом он не исключил, что на данном этапе могут применяться непопулярные методы.

«Цена экономических реформ, которую необходимо заплатить всем, сейчас очевидна, в то время как преимущества того, что принесут эти реформы, видны немногим», - сказал М.АЛЬЕР.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Комитет по экономическим реформам.

Основной задачей комитета является разработка с учетом нынешней социально-экономической ситуации в Украине и на основе лучшего мирового опыта программы экономических реформ, направленных на внедрение в жизнь предвыборной программы В.ЯНУКОВИЧА «Украина, – для людей».

Президент назначил себя председателем Комитета по экономическим реформам.