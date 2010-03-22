ЦИК зарегистрировала 22 новых нардепа (список)

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народными депутатами 22 представителя Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК – “за” проголосовали все 13 собравшихся на заседании членов Центризбиркома.

Народными депутатами стали Петр МЕЛЬНИК (проживает в г. Ирпень Киевской области), Юрий БОЛДЫРЕВ (г. Киев), Максим ЛУЦКИЙ (г. Киев), Олег НАДОША (г. Кременчуг Полтавской области), Валерий КЕЛЕСТИН (г. Рогатин Ивано-Франковской области), Владимир ОЛИЙНИК (г. Черкассы), Владимир ТОЛСТЕНКО (г. Севастополь), Алексей БОЯРЧУК (г. Ялта, АРК), Александр КОЗУБ (г. Запорожье), Сергей МАЙБОРОДА (г. Николаев), Григорий КАЛЕТНИК (г. Киев), Василий СТЕЛЬМАШЕНКО (с. Татьяновка Славянского района Донецкой области), Александр ЗАЦ (г. Донецк), Владимир ЛИЧУК (г. Калуш Ивано-Франковской области), Владислав ЗАБАРСКИЙ (г. Киев), Андрей ПИНЧУК (г. Буча Киевской области), Анатолий ГОРБАТЮК (г. Луцк), Виталий ЗАБЛОЦКИЙ (г. Киев), Василий ЧУДНОВ (с. Космач Косовского района Ивано-Франковской области), Юрий ЧМЫРЬ (г. Шостка Сумской области), Алексей КУНЧЕНКО (г. Северодонецк Луганской области) и Денис ОМЕЛЬЯНОВИЧ (г. Донецк).

Эти лица были включены в список Партии регионов во время досрочных парламентских выборов 30 сентября 2007 года.

Член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ выдал зарегистрированным народным депутатам временные удостоверения.