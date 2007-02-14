Прокуратура Киева подала иск о запрещете общественного формирования «Защита»

Прокуратура Киева подала иск в Хозяйственный суд столицы о запрещении деятельности общественного формирования «Защита».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, ведомством проведена проверка соблюдения требований законодательства, которое регулирует порядок выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение устройств травматического действия.

В результате проверки установлено, что за полгода разрешительной системой города Киева было выдано 2 тыс. 156 разрешений, из которых 523 получили члены общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы «Защита» на основании предоставленных копий удостоверений его участников. В то же время, проверкой отмеченного формирования выявлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства Украины. В частности, вопреки требованиям статьи 12 Закона Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы» в личных делах членов формирования нет медицинских справок, справок об отсутствии судимости и тому подобное. Кроме того, ни один человек, являющийся членом формирования, не проверялся на предмет его дееспособности и правоспособности. Большинство участников общественного формирования активно не участвует в охране общественного порядка и государственной границы. Кроме того, штабом общественного формирования «Защита» не ведется учет выданных удостоверений. Выявлены и другие нарушения требований закона.

Прокуратурой города Киева руководителю отмеченной организации внесено представление с требованием об отмене незаконно выданных удостоверений, в Хозяйственный суд города Киева заявлен иск о запрещении деятельности общественного формирования «Защита».

Во время проверки Киевского городского общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы установлен 271 случай выдачи удостоверений своим членам с нарушением требований действующего законодательства. Руководителю организации внесено представление.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что действующими нормативно-правовыми актами ответственность граждан за незаконное ношение или хранение таких устройств не предусмотрена. Основным документом, который определяет правоотношения в этой сфере является Временная инструкция, утвержденная приказом министра внутренних дел Украины от 13.06.2000 г. №379дск.

Проверкой выяснилось, что Департаментом общественной безопасности МВД Украины и ГУ МВД Украины в городе Киеве выдано 92 разрешения без предоставления гражданами медицинских справок. Также свыше 100 разрешений выдано лицам, которые не прошли обучения по материальной части устройств травматического действия, правил их применения и мер безопасности.

Проверив учетные дела, работники прокуратуры выявили 26 разрешений, которые предоставлялись лицам, не имевшим права на приобретение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

Установлены факты предоставления гражданами в органы разрешительной системы органов милиции неправдивых сведений об их месте работы с целью получения разрешения на приобретение, ношение и хранение устройств травматического действия. В частности, во время проверки учетных дел по выдаче разрешений шести внештатным корреспондентам одного из столичных СМИ, выяснилось, что отмеченные лица никогда там не работали, справки о работе им не выдавались. Прокуратурой по указанным фактам подделки отмеченных справок и использования заведомо поддельных документов возбуждено шесть уголовных дел (чч.1, 3 ст.358 Уголовного кодекса Украины).