Шуфрич признал единственную ошибку правительства

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ считает, что единственной ошибкой правительства является неумение публично представлять результаты своей работы.

Такое мнение Н.ШУФРИЧ выразил в интервью корреспонденту УНИАН (полный текст здесь).

"Единственная наша ошибка: мы не умеем делать паблисити нашей работы. Мы, например, не сумели довести до людей, что наш бюджет социален. Потому что соотношение минимальной зарплаты и прожиточного минимума для тех, кто работает, – самые высокие за все годы независимости”, – сказал Н.ШУФРИЧ.

Министр также считает, что проблема повышения жилищно-коммунальных тарифов также заложена нормативными документами правительства Юрия ЕХАНУРОВА. “Нам на шею повесили тарифы. Эта проблема была заложена в нормативных документах правительства ЕХАНУРОВА. Мы уже имеем последствия. Заметьте, не входя в конфликт с органами местной власти, за исключением Киева, где Минюст жестко запретил регистрировать тарифы, Генпрокуратура пересматривает тарифы в целом ряде городов, включая Днепропетровск. Специалисты выехали, начали пересчитывать, проверять: через прокуратуру, Минюст, другие контрольные органы стали предупреждать: вы не имеете права так поднимать тарифы. И местные власти стали пересматривать в сторону уменьшения”, – добавил он.

Н.ШУФРИЧ напомнил, что именно правительство Виктора ЯНУКОВИЧА решило проблемы, связанные с недофинансированием бюджета в 2006 году. “Мы получили бюджет с семимиллиардной дыркой. И закрыли его на 104%. Мы справились с этой задачей. При этом, обратите внимание: перестали расти цены на основные продукты потребления”, - объяснил представитель правительства.

“Именно наша команда показала лучшие социально-экономические показатели”, - уверен министр.