Шуфрич: никаких ядерных отходов в 30-километровой зоне не будет, кроме...

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ называет безосновательными заявления о том, что в Чернобыль свозится отработанное ядерное топливо.

Об этом Н.ШУФРИЧ заявил в интервью корреспонденту УНИАН (полный текст здесь).

«Подчеркиваю: на территории Чернобыльской зоны никаких других отходов, кроме как с первого, второго, третьего и, естественно, четвертого реактора, который сегодня находится под укрытием, хранить не предусматривается. Рассказы о том, что в Чернобыль свезут отработанное ядерное топливо, – безосновательные», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Крым того, по его словам, есть соглашение с Россией, в соответствии с которым, Украина сможет получать и вывозить ядерное топливо после его отработки. «Украина за это платит, но если там есть условия для хранения топлива, то лучше его вывозить, а не накапливать у себя», – уверен министр.

При этом Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что строительство хранилища ядерных отходов для отработанного ядерного топлива с АЭС является первоочередной задачей МЧС.

Как сообщал УНИАН. 15 января с.г. в Министерстве топлива и энергетики Украины прошли переговоры о возможности строительства в Украине хранилища отработанного ядерного топлива с участием представителей компании Holtec International (США).

Напомним, корпорация Нoltec international (США) в конце декабря 2004 года была признана победителем конкурса по созданию хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР.

Тендер в рамках инвестиционного проекта строительства хранилища отработанного ядерного топлива с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с привлечением новейших технологий в сфере хранения ОЯТ АЭС был объявлен в июле 2003 года. Условиями тендера предусматривалось строительство «под ключ» и введение в эксплуатацию пускового комплекса хранилища ОЯТ, а также передача соответствующих технологий для дальнейшей перестройки хранилища силами эксплуатирующей организации.

Контракт между компанией НАЭК «Энергоатом» и Holtec International на проектирование и сооружение в Украине ХОЯТ предусматривает два этапа. Первая фаза предусматривает подготовку ТЭО проекта, его оценку правительством, необходимое согласование в министерствах и ведомствах, обсуждение с общественностью, согласование с местными органами власти, проведение референдума по размещению, утверждению парламентом.

Второй этап включает лицензирование, строительство и введение в эксплуатацию хранилища. Стоимость первой фазы - 250 тыс. дол. Стоимость контракта на создания ХОЯТ - 145 млн. дол., из которых Holtec профинансирует 90%.

Первое в Украине ХОЯТ введено в эксплуатацию в сентябре 2001 года на Запорожской АЭС. В нем хранится отработанное ядерное топливо только этой станции.