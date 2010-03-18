Янукович анонсировал совместный парад с Россией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что 9 мая по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе должен состояться совместный военный парад представителей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в Симферополе во время встречи с руководителями АР Крым.

Он подчеркнул, что достойное празднование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для Украины имеет не только военно-патриотическое, но и морально-этическое значение.

Глава государства сообщил, что в ближайшие дни подпишет указ, в котором будет отображен весь комплекс мероприятий по празднованию Дня Победы в этом году, в частности, и проведение военных парадов в городах-героях Украины.

«Думаю, будет правильно, если мы в городе-герое Севастополе проведем совместный парад с Россией», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил приоритетность социального вопроса для ветеранов войны.

Президент подчеркнул, что такая государственная помощь и льготы будут синхронизированными и равнозначными в соответствующих указах президентов Украины, России и Беларуси.