Работников метро попросили освободить рабочие места на Крещатике

Сотрудников столичного метрополитена попросили освободить рабочие места в здании по адресу ул. Крещатик, 19, где функционирует Дом связи метрополитена, аргументируя это тем, что помещение больше не принадлежит коммунальному предприятию «Киевский метрополитен».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете, об этом депутатам сообщили сотрудники метро.

В БЮТ отмечают, что к Дому связи метрополитена подведены все линии связи и управления метрополитеном.

«Если работников метрополитена попросили освободить помещение, это значит, что, вероятнее всего, оно уже продано. Однако приватизация помещений коммунального предприятия «Киевский метрополитен» незаконная», - заявил заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности, депутат из фракции БЮТ Денис МОСКАЛЬ.

Он отметил, что объекты, которые имеют общегосударственное значение и обеспечивают жизнедеятельность государства в целом, в частности метрополитен, не подлежат приватизации в соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного имущества». А помещение по адресу ул. Крещатик, 19 является неотъемлемой частью КП «Киевский метрополитен».

При этом Д.МОСКАЛЬ напомнил о решении Киевсовета от 30 сентября 2008 года «О ситуации в транспортной отрасли города Киева», которым прямо запрещается приватизация коммунального предприятия «Киевской метрополитен».

Он также напомнил, что вопреки требованиям законодательства в 2007 г. команда мэра включила объекты столичного метрополитена в Перечень объектов коммунальной собственности, которые подлежат приватизации. Прокуратура Киева опротестовала это решение, «однако силами большинства Черновецкого-Януковича» 2 апреля в 2009 г. протест прокуратуры был отклонен, а помещение КП «Киевской метрополитен» осталось в списке на приватизацию.

По информации Д.МОСКАЛЯ, тогда в ситуацию лично вмешалась премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которая дала поручение городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ разобраться с незаконной приватизацией стратегического объекта.

«Как видим, ни прокуратура, ни Кабинет министров действующей киевской власти не указ», - добавил Д.МОСКАЛЬ.