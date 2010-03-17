В ПР уверены, что коалиция еще пополнится бютовцами

Очень многие депутаты от БЮТ готовы работать в коалиции.

Об этом заявила депутат от Партии регионов Юлия Новикова в эфире 5 канала.

"Количество депутатов, желающих работать в коалиции, будет прибавляться. Во-первых, депутаты не были уверены, что так быстро создадут коалицию. Никто в это не верил", - сказала она.

"В кулуарных разговорах очень многие депутаты из фракции БЮТ хотят и готовы работать…Я уверенна, что возможности есть", - заявила депутат.

Кроме того, комментируя заявления лидера Компартии Петра Симоненко относительно вице-премьера Сергея Тигипко, Новикова отметила: "Коммунисты отстаивают интересы малоимущих граждан и интересы своих избирателей".

"Это совершенно нормально и нормальны политические заявления, которые делает Симоненко", - считает депутат от Партии регионов.

Как известно, ранее Симоненко заявил, что Тигипко превращается в "политического шоумена".

Также Новикова считает, что оппозиция не буде блокировать работу парламента с целью недопущения принятия присяги новыми депутатами парламента.

"Я не думаю, что оппозиция будет блокировать работу парламента. Это было бы совершенно неконструктивно, совершенно антинародно и антигосударственно. Мне, честно говоря, такой вариант даже рассматривать не хочется", - отметила она.

Украинская правда