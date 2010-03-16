Эксперт: региональные контрэлиты выходят на первый план

Региональные элиты начинают задавать тон в украинской политике. Об этом заявил директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сегодня в Днепропетровске во время оглашения результатов очередного исследования социологического консорциума «За честные выборы», передает ИА «Новый мост».

«В целом по Украине просматривается тенденция, когда региональные контрэлиты выходят на первый план и начинают задавать тон в украинской региональной политике, и определять лицо будущей Украины», – сказал К.БОНДАРЕНКО.

Например, отметил эксперт, в Днепропетровске отражением этой тенденции является повышение влияния руководителя фонда «Наш дом – Днепропетровск» Игоря ЦЫРКИНА, рейтинг которого сравнялся с рейтингом действующего мэра Ивана КУЛИЧЕНКО и даже превысил его.

«Несмотря на то, что отрыв И.ЦЫРКИНА от действующего мэра И.КУЛИЧЕНКО небольшой, можно говорить о том, что для него это достаточно важный момент, который является своеобразным подспорьем, чтобы почувствовать в себе силы», – сказал К.БОНДАРЕНКО.

При этом он привел результаты опроса, согласно которым, если бы выборы мэра Днепропетровска состоялись сегодня, то голоса жителей города распределились бы следующим образом: И.ЦЫРКИН получил бы 20,8% голосов, И.КУЛИЧЕНКО – 19,1%, Николай ШВЕЦ – 8,2%, Загид КРАСНОВ – 6,2%, Владимир ТЮРИН – 1,5%, за другого кандидата проголосовали бы 15,3% опрошенных.

Говоря о причинах переноса выборов в местные советы, К.БОНДАРЕНКО отметил, что новая власть очень хотела бы сформировать свою вертикаль, чтобы не допустить появления новых лидеров, которые могли бы в перспективе встать в оппозицию.

«Кроме того, новая власть пытается не допустить к реваншу оппозиционные силы на местных выборах и максимально размыть эту среду до новой даты назначения лидеров», – сказал К.БОНДАРЕНКО.

Также эксперт отметил, что сегодня никто не знает и не может объективно сказать, когда состоятся выборы в местные советы. Существует около 5-6 различных гипотетических дат.

24 декабря 2009 года в Днепропетровске было объявлено о создании социологического консорциума «За честные выборы». Основателями консорциума выступили: Киевский институт проблем управления им. Горшенина, Центр прикладных исследований «Пента», Институт перспектив города, Днепропетровская социологическая служба. Основной целью консорциума является борьба с фальсификацией результатов социсследований накануне выборов.