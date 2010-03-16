Тимошенко объяснила, почему отказалась от премьерства

Председатель партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не будет возглавлять оппозиционное правительство, которое будет сформировано в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции, которая состоялась после подписания лидерами восьми политических партий заявления о формировании оппозиционного объединения политических парламентских сил.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что в соответствии с законом о регламенте Верховной Рады, членами оппозиционного правительства могут быть только народные депутаты.

«Я закон нарушать не буду. Поэтому я не могу по закону о Регламенте Верховной Рады возглавить это правительство», - сказала она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что оппозиционное правительство будет создано в ближайшее время, и о его составе будет объявлено отдельно.