Томенко: не ПР выиграла выборы, а демократы проиграли

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО не исключает, что через две недели оппозиция будет инициировать в парламенте увольнение министров, которые имеют антиукраинские взгляды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня во время встречи со студентами и преподавателями Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

«Для нас принципиально важно не допустить назначений в правительство тех людей, которые пренебрегают Украинским государством и украинскими ценностями», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО, комментируя назначения в новом правительстве.

Кроме того, оценивая президентскую избирательную кампанию, вице-спикер отметил, что “президентские выборы не выиграла Партия регионов, а проиграли демократические силы, которые своим раздором и конфликтами помогли Виктору ЯНУКОВИЧУ стать Президентом».

Н.ТОМЕНКО также подчеркнул, что «сейчас существуют настолько серьезные угрозы украинским ценностям в стране, что было бы абсурдом, чтобы и в дальнейшем продолжались ссоры внутри сил, которые объявили о своей оппозиционности к действующему правительству». Поэтому, по его мнению, необходима «единая объединенная демократическая оппозиция».