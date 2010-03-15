Янукович требует определить точки наибольшего риска

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ “дал правительству тридцать дней для того, чтобы в стране был бюджет”.

Об этом идет речь в сообщении, размещенном на официальном сайте Президента. В то же время не уточняется, должен ли государственный бюджет за этот срок быть подготовлен и подан на рассмотрение парламента, или же принят Верховной Радой.

В.ЯНУКОВИЧ отметил во время встречи, что “социальные выплаты – это безотлагательное дело, которое должно быть отображено в бюджете”.

Президент также обсудил с руководителем правительства срочные меры, которые осуществляются во исполнение указа о предотвращении возможных затоплений территорий.

«Теперь, когда еще мороз на улице, мы должны сделать все для помощи людям во время наводнений, которых, согласно прогнозам, не удастся избежать в нескольких регионах», – сказал В.ЯНУКОВИЧ. Президент особо отметил защиту пожилых людей, больных и детей. «Мы должны определить точки наибольшего риска, и иметь четкий и конкретный план действий в каждой из них», – отметил он.

Н.АЗАРОВ проинформировал Президента о первых результатах внутреннего аудита – о состоянии дел в Государственном казначействе, Пенсионном фонде.

В.ЯНУКОВИЧ дал поручение о подготовке к международному аудиту в Украине.

Пресс-служба Президента сообщает, что В.ЯНУКОВИЧ “получил заверение от руководителя правительства, что зарплаты и пенсии бюджетникам будут выплачены своевременно и в полном объеме”.

На встрече речь шла о помощи, которую государство должно предоставить крестьянам во время весенне-полевых работ. В частности, Президент подчеркнул важность предоставления фермерам дешевых кредитов.