Завтра КС объявит вердикт Верховному Суду

Во вторник, 16 марта, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 11 марта Решение по делу о конституционном представлении 46 народных депутатов Украины относительно официального разъяснения терминов «наивысший судебный орган», «высший судебный орган», которые содержатся в статье 125, термина «кассационное обжалование», который содержится в статье 129 Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, народные депутаты просят также разъяснить: „Означает ли, что конституционный статус Верховного Суда Украины как наивысшего судебного органа в системе судов общей юрисдикции наделяет его конституционным полномочием осуществлять следующий после Высшего хозяйственного и Высшего административного судов Украины кассационный пересмотр и пересмотр по исключительным обстоятельствам решений хозяйственных и административных судов; означает ли предусмотренный пунктом 8 части третьей статьи 129 Конституции Украины такой основной принцип судопроизводства, как „кассационное обжалование решения суда“, только одноразовое обжалование; означает ли закрепленный в части третьей статьи 125 Конституции Украины статус высших специализированных судов – высших судебных органов, что они являются окончательной процессуальной кассационной инстанцией по обжалованию решений местных и апелляционных хозяйственных и административных судов; является ли обжалование в Верховном Суде Украины решений административных судов по исключительным обстоятельствам их повторным кассационным обжалованием; является ли пересмотр Верховным Судом Украины судебных решений по исключительным обстоятельствам в административном судопроизводстве самостоятельным конституционным принципом судопроизводства; можно ли в законах Украины предусматривать (устанавливать) другие формы обжалования решений судов общей юрисдикции, кроме тех, что установлены в Конституции Украины как основы судопроизводства – апелляционное и кассационное обжалование“.

Судьи-докладчики по делу – Петр СТЕЦЮК и Вячеслав ДЖУНЬ.

Начало - в 10 часов.

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